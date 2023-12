Politie deelt beelden van momenten rond schietpartij coffeeshop Kloveniersburgwal

Om meer te weten te komen over de dodelijke schietpartij in de Kloverniersburgwal, heeft de politie camerabeelden gedeeld. Bij de schietpartij kwam een 33-jarige man om het leven. Later werden er twee verdachten aangehouden.

Het slachtoffer zou even later weer de coffeeshop inrennen, naar een ruimte achterin de zaak. De verdachte zou hem hebben achtervolgd en vervolgens hebben neergeschoten.

Volgens de politie kreeg de man die avond in de coffeeshop ruzie met één van de aangehouden verdachten. Toen het personeel dat doorkreeg, vroegen ze de mannen of ze de zaak konden verlaten. Nadat ze daar gehoor aan gaven, ruzieden ze buiten verder.

De recherche is op zoek naar getuigen van een dodelijk schietincident in een coffeeshop, waarbij een 33-jarige man om het leven kwam | The Amsterdam Police is in need of your assistance in their investigation into the fatal shooting at a coffeeshop on Kloveniersburgwal:… pic.twitter.com/vtdnpnfus6

Vrijwel alle bezoekers renden op dat moment naar buiten, "Op het moment van de schietpartij was het best druk in de coffeeshop", aldus een politiewoordvoerder. "Helaas hebben we nog niet alle getuigen kunnen spreken, maar dat willen we natuurlijk wel."

Beelden

Op de gedeelde camerabeelden is te zien wat er vlak voor en na de schietpartij in de coffeeshop gebeurde. Zo is te zien dat bezoekers zich vlak na de schietpartij uit de voeten maken.

De beelden zijn voor een groot deel geblurd, om alle getuigen onherkenbaar te maken. Ze worden dus met name gedeeld om getuigen van de schietpartij aan te sporen contact op te nemen met de politie. "De vraag is nu niet zozeer, herkent u de verdachte op het beeld", zegt een politiewoordvoerder. "De vraag is nu meer of er getuigen zijn die die zichzelf uit deze beelden herkennen."

(On)herkenbaar

Het delen van zulke beelden kan omdat de officier van justitie daar toestemming voor heeft gekregen. Als er zich geen getuigen melden, kan het OM er ook voor kiezen om de beelden te delen zonder de gezichten onherkenbaar te maken. Zoiets is hoogst ongebruikelijk, legt de woordvoerder uit.

In de zaak zijn inmiddels twee verdachten aangehouden. "Ondanks het feit dat ze allebei vastzitten, is het onderzoek nog in volle gang en kan het onderzoeksteam uw hulp goed gebruiken", aldus de politie.