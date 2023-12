Gemeente biedt aan om 300 extra asielzoekers op te vangen

De gemeente heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden om de komende maanden 300 extra asielzoekers op te vangen. Aanleiding is de druk op de opvang in Ter Apel. De extra opvangplekken komen bovenop de bestaande 3700 opvangplekken voor asielzoekers en vluchtelingen en de 3400 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Mocht het COA ingaan op het aanbod, dan zullen de extra opvangplekken waarschijnlijk worden gerealiseerd in hostels en hotels. De extra asielzoekers kunnen daar dan tot 1 maart 2024 terecht.

"De druk op Ter Apel is op dit moment groot, een situatie zoals de zomer van vorig jaar lijkt zich te herhalen.", aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Asiel). "De gemeente Amsterdam is een gastvrije stad en bekommert zich om het lot van vluchtelingen. Daarom biedt de stad opnieuw extra tijdelijke opvangplekken aan. Wij hopen wederom dat meer steden ons voorbeeld volgen."

Tegelijk met het aanbod doet de gemeente opnieuw een oproep aan het kabinet om via de spreidingswet voor een 'gedegen asielketen met menswaardige opvang te zorgen'. Groot Wassink: "We hebben niet te maken met een asielcrisis, maar met een opvangcrisis. De staatssecretaris klopt inmiddels al bijna twee jaar bij gemeenten aan met de vraag om tijdelijke opvangplekken te organiseren. De opvangplekken zijn vaak niet optimaal en kostbaar. Het wordt tijd om de asielketen in de basis aan te pakken."