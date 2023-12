Hele dag én nacht code geel vanwege zware windstoten door storm Pia

Het KNMI heeft voor de gehele provincie Noord-Holland code geel afgegeven vanwege storm Pia. De storm raast vandaag en vannacht over het land en brengt volgens het meteorologisch instituut windstoten tot wel 90 kilometer per uur met zich mee. De waarschuwingen gelden tot morgenmiddag.

Met windstoten van 90 kilometer per uur spreekt het KNMI over windkracht 9, vanaf die schaal wordt er ook officieel gesproken over storm. Het KNMI waarschuwt dat er rekening moet worden gehouden met het mogelijk afbreken van takken of andere 'rondvliegende voorwerpen'.

Volgens het meteorologisch instituut moet er ook rekening worden gehouden met de wind als je de weg op gaat, daarnaast is de kans op hinder en vertraging op de weg aanwezig. De ANWB verwacht dat zowel in de ochtend- als de avondspits flinke files kunnen ontstaan.

Schiphol schrapt vluchten

Schiphol heeft ruim 200 vluchten geannuleerd vanwege de harde wind. Volgens de luchthaven is de kans op vertragingen van andere vluchten de gehele dag aanwezig. Er wordt geadviseerd om goed de actuele reisinformatie in de gaten te houden.