OBA Live: Comics, Humans of Amsterdam en het vreugdevuur

In de nieuwe aflevering van de talkshow OBA Live blijkt er echt voor iedereen een comic te bestaan. Ook ontdekken we dat iedere Amsterdammer een verhaal heeft en bespreken we de ruim 70 jaar oude nieuwjaarstraditie van Floradorp.

Comics

Van X-Men tot Black Panther, er zijn een ontelbaar aantal comics met voor ieder wat wils. Belangrijke maatschappelijke thema's komen aan bod en er is veel aandacht voor diversiteit. Popcultuur-expert Rabia Sitabi benadrukt dat comics voor iedereen zijn. "Mensen denken bij comics vaak dat het alleen voor kids is, maar dat is juist niet het geval."

Sitabi benadrukt dat de wereld van comics oneindig te noemen is. Van ieder onderwerp dat te zien is in je favoriete film of serie bestaat een nog uitgebreidere collectie aan comics. Zo vertelt Sitabi: "Ik kan me niet voorstellen dat er een onderwerp is dat niet voorkomt in comics boeken." Ze tipt dan ook iedereen om verder te kijken dan een film of serie, stap eens een comicwinkel in.

Wil je ontdekken of je zelf een superheld bent of hou je gewoon van comics? Kom zaterdag 6 januari 2024 naar het Comics en Superhelden festival in OBA Oosterdok.