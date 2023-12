Opdrachtgever (19) voor liquidatie in Amstelveen krijgt 18 jaar cel

De rechtbank heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 18 jaar cel voor het uitlokken van een moord in Amstelveen. De man, toen dus 17 jaar, heeft de opdracht gegeven de 56-jarige crimineel Itzhak Meiri te liquideren. Die liquidatie was twee jaar geleden in Amstelveen. De uitvoerders van de moord werden vorig jaar veroordeeld.

Op het moment van de liquidatie was de verdachte 17 jaar oud, daarom vond de strafzaak achter gesloten deuren plaats. De uitspraak vandaag was wel in het openbaar. Het OM eiste desondanks 20 jaar cel tegen de man, volgens hen zou hij namelijk als volwassene moeten worden berecht.

Jeugd of volwassenenstrafrecht

"In deze zaak gaat het om het ernstigste misdrijf, een gewelddadige en geplande liquidatie met als oogmerk financieel gewin. Ten aanzien van de omstandigheden merk ik op dat de uitlokking van de moord een zorgvuldig geplande liquidatie is geweest. Hieruit blijkt weloverwogen en bedacht nadenken", aldus de rechtbank. Om die reden wordt de man, minderjarig tijdens de moord, volgens het volwassenenstrafrecht berecht.

"De man heeft de moord voorbereid en heeft een leidersrol vervuld door anderen aan te zetten de moord te plegen. Hij heeft geen openheid gegeven over zijn daden. Na het uitlokken van de moord is hij doorgegaan met het plegen van ernstige strafbare feiten. Tijdens het persoonlijkheidsonderzoek is daarnaast gebleken dat hij zeer zelfbepalend is en een volwassen persoonlijkheid heeft", aldus de rechtbank.

Berichten op telefoon

De politie kwam de vermeende opdrachtgever op het spoor na onderzoek van de telefoon van één van de uitvoerders. "In de telefoon werden berichten aangetroffen met instructies zoals het regelen en ophalen van een baken en een vuurwapen, het plaatsen van het baken onder de auto van het slachtoffer, het volgen van het slachtoffer en het neerschieten van het slachtoffer", schreef het Openbaar Ministerie eerder.

Kinderen waren getuige

Het slachtoffer werd op 22 december 2021 neergeschoten op de Wieringerstraat in Amstelveen. Hij was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het zou gaan om crimineel Itzhak Meiri, die terugkwam van een tandartsbezoek.

Bij de schietpartij werden zeker zeven schoten gelost, waarbij een van de kogels was afgevuurd in de richting van een speelveldje waar kinderen aan het spelen waren. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer meerdere dagen werd gevolgd en opgewacht.