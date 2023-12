Lelylijn opgenomen in akkoord over Europees spoornetwerk, EU wil lijn voor 2050

RPO

De Lelylijn staat definitief op de lijst van belangrijke spoorverbindingen voor Europa. De lidstaten en het Europees Parlement hebben maandag besloten dat de Lelylijn onderdeel wordt van het spoornetwerk Trans-European Transport Network (TEN-T). Hiermee komen belangrijke Europese subsidies beschikbaar voor het bouwen van de Lelylijn. De EU wil dat de lijn voor 2050 gerealiseerd is.

De blijdschap is groot bij Wim van Wegen van Initiatiefgroep Lelylijn. "De tekenen waren er al dat het in de goede richting uit zou vallen. We zijn blij dat het nu allemaal officieel is."

Seinen op groen

Door het toevoegen van de Lelylijn aan het netwerk is de komst van het treinspoor een stap dichterbij. Naast de termijn zijn ook afspraken gemaakt dat er langs de spoorlijnen grote parkeerplaatsen moeten komen.

Volgens Van Wegen is dit besluit een belangrijk signaal voor de partijen die nu aan de formatietafel zitten. In het vorige regeerakkoord is er drie miljard beschikbaar gesteld, met de voorwaarde dat de regio én Europa meebetaalden. "Het zou mooi zijn dat dit signaal uit Brussel ervoor zorgt dat de onderhandelende partijen het belang van de lijn inzien en in een nieuw regeerakkoord meer geld willen vrijmaken."

160 kilometer per uur

Naast het TEN-T-netwerk wordt er in Europa ook nagedacht over een spoornetwerk van hogesnelheidstreinen, het Europese HSL-netwerk. De kans bestaat dat over een paar jaar de EU besluit dat de Lelylijn hier ook onderdeel van moet zijn. Op het traject moet dan minimaal 160 kilometer per uur gereden kunnen worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de aanleg van de Lelylijn tussen de 6 en 9 miljard kost. De verwachting is niet dat de EU hier miljarden aan mee gaat betalen, aldus Van Wegen. Het zal gaan om subsidies van rond de honderden miljoenen. "Pas als de Lelylijn toegevoegd wordt aan het HSL-netwerk zal er meer geld beschikbaar komen."