Bioscoophit Amsterdamned krijgt in 2025 vervolg

Er komt een vervolg op de kaskraker Amsterdamned van regisseur Dick Maas. Daarover schrijven onder meer De Telegraaf en Nu.nl vanochtend. De opnames beginnen volgend jaar en het is de bedoeling dat de film in 2025 in première gaat, als Amsterdam 750 jaar bestaat.

Amsterdamned, dat eind jaren 80 meer dan een miljoen bezoekers naar de bioscoop trok, gaat over politierechercheur Eric Visser die op zoek is naar een psychopatische moordenaar. Visser keert in deel 2 terug, net als in het origineel gespeeld door Huub Stapel.

"Dat er ooit een vervolg op Amsterdamned zou komen, was eigenlijk nooit een vraag; het was onvermijdelijk", aldus regisseur Dick Maas. "Het wachten was op een script dat de hooggespannen verwachtingen kon waarmaken. De film wordt nog spannender, spectaculairder en op sommige momenten bloedstollender dan zijn voorganger."