Overlast junks en dealers teistert Heintje Hoekssteeg door uitblijven hek: "Kots is dagelijkse kost"

De bewoners van de Heintje Hoekssteeg wachten al maanden op een hek, zodat de steeg afgesloten kan worden in de nacht en de overlast van junks, toeristen en dealers stopt. Hoewel er in september door stadsdeel centrum groen licht werd gegeven voor de plaatsing van een hek, bleek deze week dat dat hoogstwaarschijnlijk nog tot de zomer duurt.

AT5

Een opsomming van wat de bewoners dagelijks meemaken liegt er niet om. "De rotzooi, de kots die hier dagelijks voor je deur ligt, de poep op de stoep, naast de deur", beschrijft bewoner Liz Meiss. "Overal, in de plantenbakken poep en kots. Het is een situatie die niet meer houdbaar is." Ook worden deuren gesloopt, plantenbakken kapot geschopt en ook het gevoel van veiligheid vanwege de drugsdeals in de steeg staat onder druk. En dat is al sinds mei 2022 zo. Irisa Ono woont met haar twee kinderen in de Heintje Hoekssteeg en ook zij spreekt van een onhoudbare situatie. "De toeristen zijn voor mij geen probleem", legt ze uit. "Ze zijn vaak beleefd, die weggaan als je dat vraagt. We hebben problemen met junks, die niet weggaan, herhaaldelijk terugkomen en zelfs hebben geprobeerd in te breken via de deur bij mijn buren."

AT5

Camera Een verandering in de overlast is er vooralsnog dus niet gekomen. De gemeente heeft een camera geplaatst nadat bewoners hun zorgen hadden geuit. "De camera is opgehangen, eigenlijk tegen ons advies in", aldus bewoner Lennard Roubos. "Wij dachten dat het geen enkel effect zou hebben." Dat blijkt ook volgens bewoners en ook de gemeente zag de overlast niet dalen. Toezegging hek In september werd daarom de toezegging gedaan dat er een hek zou komen aan beide kanten van de steeg. In een vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum afgelopen dinsdag kwam naar voren dat de plaatsing van dat hek nog even op zich zal laten wachten, tot onbegrip en boosheid van de bewoners. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum laat weten dat het hek er nog niet staat vanwege de complexiteit. Een hek zoals iets verderop op de Oudezijds Voorburgwal is geen optie, want ook het Ons Lieve Heer op Solder museum is een partij. Hoewel zij niet tegen een hek zijn en de veiligheid van bewoners belangrijk vinden hebben ze wel hun zorgen geuit over hoe het hek eruit komt te zien. Dat moet, ook volgens het stadsdeel, in lijn zijn met het historische karakter van de plek.