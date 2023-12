Extra patrouilles van politie vanwege verhoogde terreurdreiging: "We zijn alert"

De politie is extra alert en patrouilleert soms vaker, maar verder zijn er geen specifieke maatregelen nodig in Amsterdam nadat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat zegt burgemeester Halsema tegen AT5.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg verhoogde het niveau vanwege 'een optelsom van ontwikkelingen'. Er is volgens hem vooral sprake van een toegenomen dreiging vanuit het jihadisme, onder andere door de oorlog tussen Israël en Hamas en het verbranden van Korans zoals dat in verschillende Europese steden is gebeurd.

In Amsterdam wordt die dreiging extra gevoeld vanwege het grote aantal Joodse organisaties dat de stad kent. "Wij hebben als driehoek (gemeente, politie en justitie, red.) gepraat met beveiligde Joodse instellingen, met een aantal scholen en culturele instellingen", aldus Halsema, "en met hen besproken hoe ze zich voelen, hoe de stand is. In Amsterdam is het zo dat de beveiligde Joodse instellingen al heel erg lang het niveau van beveiliging hebben dat past bij dit dreigingsniveau. Dat betekent dat de beveiliging voldoende is, maar we houden het natuurlijk heel goed in de gaten."

De Rai maakte eerder bekend extra veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege het Winterparadijs dat daar gehouden wordt. Halsema snapt dat organisaties dit soort maatregelen nemen, maar zegt dat er wat dat betreft geen concrete aanwijzingen zijn. Wel is de politie volgens haar extra alert. "Op dit moment betekent het enkel dat er soms extra gepatrouilleerd wordt, dat er extra opgelet wordt, maar verder zijn er geen specifieke maatregelen nodig op dit moment, maar het kan wel betekenen dat de druk op het politiekorps nog groter wordt."

