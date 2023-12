Amsterdam in 2023 nl Ze ging viraal met 'Bims', het nieuwe volkslied van de Bijlmer. Hoe was 2023 voor Sarah-Lee?

Nog een paar dagen en dan zit het jaar er alweer op. Het was weer een jaar met vele hoogte- en dieptepunten en alles wat ertussenin zit. Met verschillende Amsterdammers die bij AT5 in het nieuws zijn geweest blikken we terug op hun jaar en natuurlijk ook vooruit. Deze keer keer spreken we de 21-jarige Sarah-Lee, die uit het niets een hit werd op sociale media met haar lied 'Bims'. Een ode aan de buurt waar ze opgroeide. De Bijlmer.

We spraken Sarah-Lee ergens in oktober al over 'Bims', het nummer dat ze eerder dit jaar liet horen tijdens Bijlmer Got Talent. "Ik had het nummer gepost op TikTok en deed m'n dutje. Toen ik wakker werd, was ik viraal. Ik had het niet verwacht en ben nog steeds in shock." De videoclip van 'Bims' is op TikTok ruim 400.000 keer bekeken, op Youtube heeft ze bijna 120.000 views. "Het gaat wel lekker ja," zegt Sarah-Lee nu bescheiden. "Ik ben echt blij met 'Bims' en hoe het is opgepakt. Maar ik wil nu wel muziek gaan maken dat dichter bij mij ligt."

Quote "Ik hou heel veel van muziek maar wil ook andere dingen kunnen doen" Sarah-Lee - artiest

Sarah-Lee treedt zo nu en dan nog op met 'Bims' en heeft inmiddels een nieuwe videoclip opgenomen. 'Waarde van de Pen' heet haar nieuwe nummer. "Ik beschouw dat een beetje als een nieuwe sound. Ik ben echt blij met 'Bims', maar wil wel veel meer van mezelf laten zien in mijn muziek."

"Ik hou echt van muziek maken, maar het moet wel in balans blijven. Sommige mensen willen 24 uur per dag muziek maken, maar ik wil ook andere dingen kunnen doen. Andere dingen zien, reizen in de toekomst. Mezelf op andere creatieve gebieden ontwikkelen. Maar muziek is wel een van de dingen waarin ik wil groeien."