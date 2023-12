Kale & Kokkie én Ron Blaauw: "De club Ajax is zwaar voor lul gezet"

De laatste wedstrijd van dit jaar vatte voor Ajax heel 2023 samen: dramatisch. Na de uitschakeling in de beker door de amateurs van Hercules proberen Kale & Kokkie de moed erin te houden. Ze krijgen daarbij hulp van een speciale gast: masterchef, culinair ondernemer en Ajaxfan Ron Blaauw. Die windt er in deze Kerstspecial geen doekjes om: "Ik ben er goed ziek van." Kale: "Het is zelfkastijding van de hoogste orde." Kokkie: "In twee jaar tijd is de club naar de klote geholpen."