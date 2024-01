Tiago stottert en zoekt uit: welke vooroordelen zijn er en waar lopen stotteraars tegenaan?

In Nederland stottert 1 procent van de mensen. Zo ook Tiago, die werkt voor het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam van AT5. Hij merkt dat er soms best veel vooroordelen zijn over stotteren, namelijk dat mensen denken dat hij verlegen is of bang in groepen. Reden om eens op onderzoek uit te gaan: lopen stotteraars tegen vooroordelen aan en wat vinden ze er zelf vooral vervelend aan?

Wat is stotteren?

Bijna iedereen weet wat stotteren is: je hapert bij bepaalde letters of woorden en daardoor kan je sommige zinnen lastig uitspreken. Maar wat het precies veroorzaakt, dat is eigenlijk nog onduidelijk. Zo legt Tjitske Hofstee-Bootsma uit. Zij geeft stottertherapie in Amsterdam. "We weten het niet precies, maar we denken dat het te maken heeft met het feit dat als je gaat praten er hele woorden en zinnen bedacht worden. Je brein verzint vervolgens een plan hoe je dat motorisch moet uitspreken. En bij het versturen van die plannen gaat het bij stotteraars anders."

Problemen

Daten, met vrienden praten en solliciteren; dat je stottert kan op veel momenten best vervelend zijn. Dat merkt Tiago ook in zijn gesprekken met mede-stotteraars. Zo zegt iemand: "Als ik een sollicitatie heb vind ik het stotteren lastig. Dat je niet alleen zenuwachtig bent voor de sollicitatie, want dat is al spannend genoeg, maar dat je ook nog de zenuwen hebt of je wel 'normaal' uit je woorden komt."

Sharon stottert ook, zij vindt het vooral lastig als ze nieuwe mensen ontmoet. Ze is naar eigen zeggen dan veel bezig om te bedenken welke woorden en zinnen ze het beste kan gebruiken: "Stotteren geeft mij het gevoel dat ik niet kan zeggen wat ik wil zeggen. Omdat ik er omheen draai om gestotter te voorkomen."

Tips

Het is volgens stotteraars vooral belangrijk om niet zinnen af te gaan maken: "Dan leg je mensen woorden in de mond en dat vind ik zelf heel naar. Ik snap het wel, ze proberen te helpen. Maar het is niet fijn."

Ook stottertherapeut Tjitske heeft nog een tip: "Laat het niet in de weg staan. Het is zo jammer dat je jezelf gaat beperken omdat je stottert. Terwijl het hoeft geen belemmering te zijn, voor geen enkele situatie."