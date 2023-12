Coffeeshop 'Terminator' mag ondanks bezwaren van bewoners terugkeren in De Baarsjes

"Nu de coffeeshop er niet meer is ervaren wij veel meer rust en betrokkenheid van buurtbewoners. We kunnen een straatfeest organiseren. Nu hebben we niet constant knipperende auto's voor onze deur of kotsende mensen in portieken", vertelde buurtbewoner Daan Schuckink Kool-Keur begin deze maand aan AT5.

Angst voor nieuwe explosie

Samen met veertig andere bewoners van de Admiraal de Ruijterweg schreven ze Halsema een verzoek de locatie van de gedooglijst af te halen. Met name uit angst voor nieuwe explosies en de terugkeer van de overlast die zij jarenlang ervaarden. Maar de burgemeester liet gisteren weten dat ze dát niet zal gaan doen. Wel moet de nieuwe eigenaar van de coffeeshop nog door een bibob-screening, doel daarbij is het voorkomen dat de overheid onbewust criminaliteit faciliteert, door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een subsidie aan een malafide ondernemer.

Overlast

"In de enkele gevallen dat ik na geweld van buitenaf op een coffeeshop tot schrapping van de lijst

heb besloten was er sprake van herhaalde openbare ordeverstoringen bij het pand en/of was er

sprake van verwijtbaarheid van de exploitant. Dat is bij Terminator niet het geval", aldus de burgemeester.

"Wat betreft de overlast geldt dat er bij de politie en de gemeente weinig meldingen bekend zijn in

de jaren vóór de sluiting van de Terminator. Het zou kunnen dat u meer overlast heeft ervaren dan bij de

politie en de gemeente bekend is, maar feit blijft dat er weinig meldingen terug te vinden zijn waar de overlast uit zou blijken en die bijdragen aan de motivering van een eventuele schrapping van de lijst", schrijft ze.

Pakket maatregelen

De coffeeshop is inmiddels overgenomen en heeft een nieuwe vergunning aangevraagd bij de burgemeester. Om de veiligheid in- en rondom de nieuwe coffeeshop te waarborgen wordt een pakket maatregelen genomen. De zaak krijgt een nieuwe naam en 'uitstraling', er wordt een veiligheidsplan opgesteld. In het eerste jaar na heropening zal er intensiever toezicht worden gehouden op de coffeeshop en wordt er na een jaar geëvalueerd.

Bewoners van de Admiraal de Ruijterweg vinden het besluit van Femke Halsema 'waardeloos' en beraden zich op volgende stappen. Zij zoeken een advocaat die hen daarbij kan helpen.

