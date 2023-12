Purmerend wil straat vernoemen naar de stad: "Zelfs de duiven komen uit Amsterdam"

Ter ere van het 750-jarig bestaan van de stad, denkt Purmerend aan het vernoemen van een straat, wijk, plein of buurt naar Amsterdam. Met een grote meerderheid werd de motie in Purmerend gisteren in de gemeenteraad aangenomen. "Leuk idee, ook omdat ze weleens zeggen dat Purmerend de achtertuin van Amsterdam is."

Mark Intres, fractievoorzitter D66 Purmerend ziet het wel zitten: het verwelkomen van Amsterdam in Purmerend. "Ik vond het heel gek dat er in Purmerend geen enkele plek is vernoemd naar de hoofdstad, terwijl zoveel Purmerenders zulke warme banden hebben met Amsterdam", legt hij uit. "Zelfs onze duiven komen uit Amsterdam."

'Elke stad heeft eigen verleden'

Gisteren werd er in de gemeenteraad zelfs al een Burgermeester Halsemalaan voorgesteld. "Maar dat is niet wat ik bedoel, ik wil echt een straat, een plein of een park of desnoods een hele woonwijk vernoemen naar Amsterdam. En hoe die dan precies moet heten, dat laten we aan de commissie die daarover adviseert", benadrukt Intres.

Een man met een Amsterdams petje loopt door Purmerend. Toch is hij niet per se voorstander: "Van mij hoeft het niet. Het is Purmerend toch, iedere stad heeft z'n eigen verleden." Een ander: "Ik zou het niet erg vinden, het is maar een straatnaam. Dat maakt niet uit voor de rest."

Of Amsterdam hier op zit te wachten, interesseert Intres niet. "Het is een cadeau en je mag een gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken."