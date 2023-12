Cliënten van HVO-Querido maken kerstsingle: "Niemand hoeft alleen te zijn met kerst"

Sinds een jaar of acht maakt zorginstelling HVO-Querido samen met de mensen waar ze voor zorgen een kerstnummer. Met dit jaar het nummer Ritme in de stad.

Met deze samenwerkingen hopen ze mensen een steuntje in de rug te kunnen bieden. Er is een grote groep Amsterdammers die hun kerst alleen vieren. HVO-Querido organiseert daarom op 60 locaties door de stad een kerstviering.

De lead singer is Ricardo. Maar hij is niet de enige ster In het nummer. Een hele groep mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken, hebben samengewerkt om dit te bereiken.

De organisatie wil benadrukken dat het nummer niet over dakloosheid gaat maar over eenzaamheid. Er zijn namelijk veel mensen alleen met kerst. "Vaak weten we niet in wat voor situatie mensen zitten en dat het dus niet zo vanzelfsprekend is om het samen te vieren."

Ritme in de stad is een samenwerkingsverband tussen onder anderen HVO-Querido, Muziekcentrum Eiwerk en het Leger des Heils.

Bekijk hieronder de hele video.