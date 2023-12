Deelauto al dagen vast in modder Spaklerweg, handhaving deelt bon uit

Al een kleine week staat er langs de Spaklerweg in Oost een deelauto. De wagen zit vast in de modder en het lijkt er sterk op dat degene die de auto huurde geen vertrouwen in een goede oplossing had.

Aan de modder op de lak en ramen van de deelauto is te zien dat er nog wel pogingen ondernomen zijn om achteruit te rijden, maar dat mocht niet meer baten. Inmiddels staat de auto al dagen op dezelfde plek.

Einde aan rit

Het is onduidelijk of de auto nog op de naam van de bestuurder staat. Het gedeelte waar de auto staat ligt net in het gebied waar de auto kosteloos achtergelaten mag worden en er een einde aan de rit gemaakt kan worden.

Het verhuurbedrijf dat eigenaar is van de auto schrijft op de eigen site dat er door afspraken met de gemeente in een groot deel van de stad voor deze huurauto's gratis parkeren geldt. Toch geeft het bedrijf wel een waarschuwing. "Een vuistregel als je op zoek bent naar parkeren, is jezelf afvragen: Zou ik mijn eigen auto hier achterlaten?"

Papieren parkeerbon

Handhavers, die overigens op een paar minuten rijden hun kantoor met sleepwagens hebben staan, vinden het in ieder geval geen geschikte plek. Zij hebben op 21 december een papieren boete achter de ruitenwisser gestopt.

Het gaat om een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor foutparkeren. Of de auto weggesleept mag worden is onduidelijk. Daar gelden een aantal voorwaarden voor, zoals het belemmeren van de doorgang van het verkeer of het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De gemeente noemt ook het 'parkeren op een plaats waar parkeren niet is toegestaan', maar geeft daarbij voorbeelden als fietsstroken, zebrapaden en taxistandplaatsen.