Boekhouder verduistert 188.000 euro en krijgt taakstraf

Een 65-jarige man is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij van januari 2014 tot en met juni 2018 in Amsterdam ruim 188.000 euro verduisterde als boekhouder bij een bedrijf waar hij als zzp’er werkte. "Hij misbruikte zijn positie als boekhouder en bekommerde zich niet om het leed dat hij veroorzaakte", aldus de rechter.

Dit veranderde toen de man werd betrapt. Hij heeft daarna direct openheid van zaken gegeven en spijt betuigd. Ook heeft de man een groot deel van het gestolen geld terugbetaald en uit eigen beweging hulp gezocht voor de psychische problematiek die volgens hem de oorzaak is van zijn gedrag. De rechtbank laat ook weten dat de man sindsdien niet meer met justitie in aanraking is gekomen.

Lagere straf dan gebruikelijk

De rechter heeft de man een lagere straf gegeven dan gebruikelijk is. In het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat dat een strafzaak tegen een verdachte binnen twee jaar afgerond moet zijn. Deze termijn is ruimschoots overschreden, aangezien de man op 1 oktober 2019 voor het eerst is verhoord. "Deze overschrijding valt niet te wijten aan de opstelling van de verdediging of de ingewikkeldheid van de zaak. De rechtbank ziet hierin aanleiding om een lagere straf op te leggen dan gebruikelijk", valt te lezen in de uitspraak.

De man krijgt nu een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De rechtbank wijkt daarmee af van de strafeis van de officier van justitie, die een proeftijd van vijf jaar had geëist en de ontzegging van het recht om financiële beroepen uit te oefenen. De rechter vindt deze straf niet gepast nu de periode waarin de verduistering is gepleegd meer dan vijf jaar geleden is en de man daarna niet meer de fout in is gegaan. De man is ook alweer jaren werkzaam als boekhouder.