Ruime steun voor terugdringen fastfood in de stad: "Minder aanbod, dan ook minder behoefte"

Als er te veel fastfoodzaken in een buurt zijn, is het een goed idee om de komst van nieuwe zaken te verbieden. Een ruime meerderheid van het AT5-panel steunt de plannen van zorgwethouder Scholtes (D66) om het aanbod van ongezond voedsel in de stad flink terug te dringen.

Begin deze maand uitte de wethouder in het AT5-programma Park Politiek zijn zorgen over het aanbod van ongezond eten in de stad. Volgens Scholtes zijn er wijken waar er niet genoeg gezonde opties zijn. "Het is geen echte keuzevrijheid als in jouw buurt 80 procent van het voedselaanbod ongezond is." Hij wil verregaande stappen nemen om het aanbod van fastfood in de stad tegen te gaan. We vroegen aan de leden van het AT5-panel wat ze van die plannen vinden. Ruim 2100 Amsterdammers deden mee aan het onderzoek. Een ruime meerderheid (67 procent) steunt zijn idee om fastfoodrestaurants te weren uit een buurt als er al te veel zijn. "De verleiding is groot, speciaal voor jongeren. Zo leren ze een verkeerd een smaak- en eetpatroon aan", zegt een van de voorstanders. "De hele maatschappij draagt de enorme kosten die dikke mensen nu eenmaal met zich meebrengen", aldus een ander, "hoe minder verleiding en meer gezonde alternatieven hoe beter."

Een kwart van de deelnemers ziet niets in zo'n verbod en vindt het betuttelend. "Als er veel fastfoodzaken zijn dan is er blijkbaar vraag naar", aldus een tegenstander. "Het is mensen hun eigen verantwoordelijkheid." Ruim 30 procent van de leden van het panel vindt dat er te veel fastfoodrestaurants in hun buurt zijn. "Ik woon zelf in De Pijp en er is hier sowieso een bizar groot aanbod van cafés en restaurants. Dat mag van mij best aan banden worden gelegd, zeker als het ook nog eens om ongezonde dingen (suiker/vet/frituur) gaat", aldus één van de panelleden. We vroegen de panelleden ook wat ze van een suiker- of vleestaks vinden. Hier zijn de meningen meer over verdeeld. Een kleine meerderheid ziet wel iets in een suikertaks, voor een vleestaks is minder enthousiasme. De panelleden zijn vooral voorstander van het goedkoper maken van gezond voedsel.

"Suiker- en vleestaks leiden sowieso tot minder gebruik ervan, en daarmee tot gezondheidswinst", vindt een voorstander. "Het grootste probleem met ongezond eten is, is dat het goedkoop eten is", aldus een ander. "Vaak is de keuze niet eens per se een keuze voor ongezond maar een keuze voor goedkoop." Maar de tegenstanders denken dat het duurder maken niet helpt, en ook oneerlijk kan uitpakken. "Ik vind de belasting verhogen geen oplossing. Mensen met weinig geld worden waarschijnlijk nog harder geraakt", zegt een van de panelleden. Wil je ook meedenken over dit soort onderwerpen in de stad? Meld je dan hier aan bij het AT5-panel. Op dit moment zijn ruim 5000 Amsterdammers lid van het AT5-panel.

Aan de enquête deden 2184 Amsterdammers mee. Het onderzoek liep van 13 tot en met 20 december.