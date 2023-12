Twee jaar celstraf opgelegd voor verkrachting in woning Zuidoost

Een 43-jarige man moet twee jaar de cel in wegens verkrachting en mishandeling van een vrouw uit Zuidoost. Ook moet hij 4500 euro schadevergoeding betalen en gaat hij nog een jaar extra de cel in als hij opnieuw de fout ingaat.

Het slachtoffer werd in oktober 2021 in haar eigen woning verkracht. Ze kende de man een halfjaar. Om 4.15 uur stond hij bij haar voor de deur, hij was boos dat de vrouw in zijn ogen 'vreemd was gegaan'.

Nadat ze tegen haar wil seks met hem had gehad en was geslagen en bedreigd, wist ze haar woning te ontvluchten. Toen ze daar later terugkwam, stond hij weer voor de deur. Agenten hebben hem rond 11.00 uur in de woning opgepakt.

Volgens de rechtbank heeft de man de vrouw op een buitengewoon vernederende en pijnlijke wijze behandeld. "Bovendien hebben deze feiten plaatsgevonden in de nachtelijke uren in de woning van aangeefster", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Een plek waar je veilig moet kunnen zijn. Dit moet zeer beangstigend zijn geweest voor aangeefster."

De rechtbank omschrijft de twee jaar celstraf als een 'gevangenisstraf van aanzienlijke duur', die vanwege de ernst van de feiten in dit geval passend is. De voorwaardelijke straf van een jaar die daarbij komt moet de man 'ervan weerhouden in de toekomst wederom een strafbaar feit te plegen'.