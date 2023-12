Kerstlunch speciaal voor lhbtiq+-asielzoekers: "Mensen hebben hier een warm hart"

De Pridevlag wapperde aan de Nassaukerk in West, want vanmiddag werd er uitgebreid geluncht door lhbtiq+-asielzoekers. Er werd een driegangendiner georganiseerd door Richard Vink en zijn familie en vrienden. Samen met organisatie Cocktail Amsterdam heetten ze de asielzoekers een warm welkom. "Dit is een soort eiland van blijdschap waar we onze gedachten even kunnen verzetten."

AT5

De asielzoekers kwamen vanuit heel Nederland naar Amsterdam om in de Nassaukerk met elkaar te lunchen. Velen kenden elkaar nog niet. Ze zijn naar ooit naar Nederland gevlucht, omdat ze zich niet veilig voelden, vaak ook door hun lhbtiq+-achtergrond. Een Rus die aanwezig was, is hier sinds juni: "Nederland is een heel welkom land en ik ben blij dat gayrechten een stuk belangrijker zijn hier. In mijn thuisland was ik bang voor kidnapping of gevechten." Ook een man uit Trinidad en Tobago was er: "Velen hebben hun thuisland verlaten en daarmee ook hun vrienden en familie achtergelaten. Hier in Nederland heb ik een kans om mijn eigen familie te kiezen."

Quote "In hun thuisland konden deze mensen vaak niet zichzelf zijn, en in Nederland kan en mag natuurlijk veel meer" Richard Vink - medeorganisator

Richard Vink, medeorganisator, kwam op het idee door zijn moeder. "Zij wilde graag dat kerstgevoel meer verspreiden over mensen die het hier wat moeilijker hebben. Mijn man werkt voor Cocktail Amsterdam en toen kwamen we al snel op dit idee," vertelt Richard. Hij ging op zoek naar mensen en bedrijven die wilde doneren. En die waren er genoeg. Vele lokale bedrijven haakten aan, maar ook de familie en vrienden van Richard hielpen mee om de lunch te organiseren. Richard: "Mijn man heeft dagen in de keuken staan koken, het hele huis stond vol." Hij vindt het belangrijk om juist nu de asielzoekers een warm welkom te geven. "Nu het politieke landschap zo verandert, is het belangrijk dat we laten zien dat een groot deel van Nederland hen een warm hart toedraagt," aldus de organisator.

AT5

Cocktail Amsterdam is een organisatie die helpt om lhbtiq+-asielzoekers te ondersteunen bij hun integratie in Nederland en hen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doen ze door events te organiseren die deels educatief zijn, maar ook voor ontspanning zorgen. De man van Richard Vink doet vrijwilligerswerk bij de organisatie en zo kwam de samenwerking voor het driegangendiner tot stand. Richard: "In hun thuisland konden deze mensen vaak niet zichzelf zijn, en in Nederland kan en mag natuurlijk veel meer. We willen ze hiermee een warm kerstgevoel geven."