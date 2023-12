Snackkar op bedrijventerrein moet wijken voor laadpalen

De voorzieningenrechter stelt dat er inderdaad een goede reden was om de huur op te zeggen. Naast de komst van de laadpalen gaf de goothandel ook aan andere plannen voor de lunchvoorziening te hebben en verbruikt de snackkar waarschijnlijk meer dan 200 euro per maand aan elektriciteit, waardoor de snackkar het bedrijf geld kost in plaats van oplevert.

Een ander stuk grond wordt door de bouwmaterialengroothandel verhuurd aan een bedrijf dat met elektrische vrachtwagens wil gaan rijden. Dat bedrijf heeft laadpalen nodig en de snackkar zou de benodigde graafwerkzaamheden onmogelijk maken. Eind oktober stuurde de bouwmaterialengroothandel daarom een brief aan de eigenaar van de snackkar met de mededeling dat de huur opgezegd wordt per 1 januari.

De snackkar staat sinds 2015 op het stuk onbebouwde grond. Hij verkoopt de snacks aan klanten en personeel van de bouwmaterialengroothandel en betaalt 200 euro per maand aan huur, dat is inclusief elektriciteit. Er gold een opzegtermijn van minstens een maand.

Aan de andere kant begrijpt de voorzieningenrechter wel dat de gevolgen voor de snackverkoper 'heel ingrijpend' zijn. "Al met al kan niet worden gezegd dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zoals eiser heeft bepleit, maar wel dat in de gegeven omstandigheden een langere opzegtermijn, tot 1 maart 2024, redelijk is, zodat eiser zich kan oriënteren op de toekomst, en eventueel een alternatieve inkomstenbron kan zoeken", schrijft de voorzieningenrechter in het vonnis.

De snackkar moet wel eerder dan maart weg als de graafwerkzaamheden van Liander eerder zouden beginnen. Die werkzaamheden moeten minstens een week van tevoren aangekondigd worden.