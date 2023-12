Hoe was 2023 voor de voorzitter van Ruigoord? "Hoogte-, dieptepunten én een toekomst"

Nog eventjes en dan zit het jaar er alweer op. Het was weer een jaar met vele hoogte,- en dieptepunten en alles wat ertussenin zit. Met verschillende Amsterdammers die bij AT5 in het nieuws zijn geweest blikken we terug op hun jaar, en natuurlijk ook vooruit.

Vandaag spreken we Marco de Goede, voorzitter van Ruigoord. Voor hem en de rest van het kunstenaarsdorp was 2023 een bewogen jaar. Hoogtepunt was onder meer de viering van het 50-jarig betaan van de kunstenaarsenclave met een speciale editie van festival Landjuweel.

En dat was nog niet alles: ook vier van de grondleggers van Ruigoord werden door de gemeente onderscheiden voor hun tomeloze inzet. Maar het dorp kende ook een dieptepunt: ruim een week nadat hij de Heldenspeld van de gemeente kreeg overhandigd, overleed grondlegger Rudolph Stokvis op 88-jarige leeftijd. De Ruigoorders namen van hem afscheid zoals alleen zij dat kunnen.

De toekomst ziet De Goede rooskleurig in, al zijn er nog wel zorgen over de nabijgelegen olietanks die mogelijk in de toekomst gevuld worden met het veel explosievere waterstof. "Wat er gaat gebeuren weten we nog niet, maar dat er heel veel gaat gebeuren dat weten we zeker", aldus De Goede.