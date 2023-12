Kleine-Gartmanplantsoen tijdelijk afgezet vanwege onbeheerde koffer

Een deel van het Kleine-Gartmanplantsoen is vanmiddag tijdelijk afgezet geweest vanwege de vondst van een onbeheerde koffer. Om er zeker van te zijn dat er geen explosieven in de koffer zaten, werd een explosievenexpert van de politie ingeschakeld. Die concludeerde vrij kort na aankomst dat er niets in de koffer zat.

De politie kreeg rond 14.15 uur een melding binnen over de koffer. Het duurde tot iets na 15.00 uur voordat de politie er zeker van was dat er geen explosieven in zaten.

Tot die tijd was een deel van het Kleine-Gartmanplantsoen dus afgezet en hield de politie voorbijgangers op afstand. Onder meer de ijsbaan die tijdelijk op het plein staat was daardoor even niet toegankelijk.