Drukte in het centrum, rust in het Amsterdamse Bos: "Hier geen issues of familiespanningen"

Als je het over Tweede Kerstdag in Amsterdam hebt, dan praat je al snel over een wandeling door het Amsterdamse Bos, een bezoek aan de woonboulevard of over shoppen in de binnenstad, waar het voor automobilisten vandaag weer eens dringen was.

In de binnenstad leek aan de rij auto's geen einde te komen. Hoewel de gemeente de situatie beheersbaar noemde, dachten sommige automobilisten daar vanmiddag anders over.

"Dit was niet hoe we Tweede Kerstdag hadden voorgesteld, nee. Ik zit 3 uur in de auto", zegt een bezoeker uit Limburg. Twintig minuten later komen we hem opnieuw tegen. "En hoe ver zijn we verder gekomen? 100 meter, haha. Dus dat schiet niet echt op."

De gemeente meet de drukte gedurende de dag en grijpt soms in door bepaalde routes af te zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Jodenbreestraat of de Halve Maanbrug, waar zo nu en dan pionnen worden neergezet om sluipverkeer tegen te gaan. De maatregelen gelden alleen voor niet bestemmingsverkeer, dus bewoners kunnen er op die plekken nog wel gewoon langs.

Amsterdamse Bos

Tweede Kerstdag kun je natuurlijk ook in het Amsterdamse Bos vieren. "Vandaag gewoon even lekker met zijn vieren, relaxed. Geen gedoe, geen issues en geen familiespanningen. Die zijn er toch altijd. Ook al denk je het is leuk, er zijn toch altijd wat spanningen."