Nesip verloor zijn Turkse familie door aardbevingen: "Dit was het ergste jaar ooit"

Over een paar dagen is het jaar 2023 ten einde. AT5 kende ook dit jaar weer veel belangrijke momenten, en met verschillende Amsterdammers die het nieuws haalden blikken we terug op dit jaar en speculeren we vast over 2024. Voor Nesip Can veranderde zijn hele wereld toen Turkije in februari getroffen werd door flinke aardbevingen, nog steeds doet dit hem pijn.

"Sinds 6 februari hebben we geen één rustmoment gehad", begint Nesip Can zijn verhaal als we terugblikken op afgelopen jaar. Op die dag werden Syrië en het zuiden van Turkije getroffen door zware aardbevingen. Zijn broer en schoonzus overlijden en veel kennissen daar worden getroffen.

Een lastig jaar, want nog steeds is 'zijn stad' Antakya niet zoals het ooit was toen hij er woonde. "En dat zal het ook nooit meer worden", vertelt hij over de stad waar hij nog steeds zo trots op is. Vier keer ging Nesip samen met onder andere zijn dochter terug om te helpen: "We deden wat we konden, maar het pijnlijke is dat je op een gegeven moment niet meer zo veel kunt doen."

Hij mist zijn broer elke dag en eert hem én zijn stad in zijn restaurant in De Pijp: "Voor komend jaar wens ik iedereen op de wereld en in Amsterdam vrede en gezondheid toe. Hier lukt dat denk ik, maar voor de rest van de wereld vind ik het lastig om daarin te geloven."