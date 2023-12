Wat mag en kan politie doen bij vermissing? "Het is veel complexer dan mensen denken"

Met zo'n 2600 vermissingen per jaar heeft de Amsterdamse politie een flinke taak om vermiste personen terug te vinden. Meestal loopt het goed af, maar soms komt het doemscenario uit. Op de redacties van AT5 en NH komen er tijdens zo'n gebeurtenis veel vragen binnen over de werkwijze van de politie. Waarom wachten ze soms met het delen van informatie en waarom gaan ze niet achter alle camerabeelden aan?

"De politie doet er alles aan om deze jongen te vinden", zei de politie ten tijde van de vermissing. Maar waar familie en vrienden direct in actie kwamen, leek het of de politie voorzichtiger was in de zoektocht. Op social media kregen de redacties van AT5 en NH veel vragen als: 'Waarom gaat de politie niet meteen achter alle camerabeelden aan?'

Ook informatie over de vermissing van de 29-jarige Jessica Kurzawa werd in februari door veel mensen op de voet gevolgd. Op 21 februari die maand werd ze voor het laatst gezien bij het VUmc aan de De Boelelaan in Buitenveldert. Ondanks allerlei zoekacties, werd haar lichaam pas drie weken later gevonden in het water langs de Amstelveenseweg .

Uiteindelijk werd zijn lichaam drie dagen later in het water bij de Veemkade gevonden, nadat veel Amsterdammers massaal berichten hadden gedeeld met de dringende vraag alles met de politie te delen wat bij mensen bekend was, zoals beelden van deurbelcamera’s.

"Elk uur dat verschuift, schuiven de scenario's naar grimmiger", vertelden zijn vrienden in de dagen na zijn vermissing. "We proberen daar niet op te focussen, we doen wat we kunnen doen en daarmee doorgaan."

Ze komen een paar keer in het jaar voor, vermissingen die dagenlang het nieuws in de stad domineren. Heel Amsterdam was half oktober begaan met de vermissing van de 29-jarige Sam van Grondelle. Zijn vrienden zagen hem in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 oktober rond 03.30 uur voor het laatst op de pont richting Centraal Station. Hij zou naar zijn huis fietsen in Oost, maar kwam daar nooit aan.

"Men gaat ervan uit dat de politie alle middelen in kan zetten, zoals dit ook vaak in TV-series te zien is"

Een belangrijk element bij de urgentie van vermissing is 'het recht om vermist te zijn'. De criminoloog legt uit dat een volwassene gewoon mag gaan en staan waar hij wil: "Je hebt het recht ervandoor te gaan." De politie vult aan: "Het komt voor dat mensen zonder hun naasten in te lichten huis en haard verlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen en niet willen worden opgespoord. Zoekacties van de overheid zouden dan een inbreuk betekenen op hun persoonlijke levenssfeer."

De man was als vermist opgegeven, maar dat werd niet met het grote publiek gedeeld, omdat de vermissing niet als 'urgent werd gezien.' "Dat klinkt alsof niet-urgente vermissingen niet belangrijk voor de politie zijn, dat is niet het geval", zegt criminoloog Van der Kemp. "Het gaat erom of iemand in gevaar kan zijn en of het onverwachts is dat iemand weg is."

Alleen al in de omgeving van Amsterdam wordt er elke dag gemiddeld zeven keer een vermissing gemeld. Meestal wordt zo'n vermissing relatief snel opgelost, legt een vermissingsdeskundige van de politie uit. Zoals afgelopen zaterdag , toen in het water van de IJhaven een man uit het water werd gehaald. "De meeste vermissingen worden in de eerste uren opgelost, maar er zijn vermissingen waar meer aan de hand kan zijn", zegt de deskundige, die niet met zijn naam in dit artikel wil.

Een urgente vermissing is bijvoorbeeld de vermissing van dementerende ouderen, maar ook wanneer de vermiste iemand is die dringend medicatie nodig heeft om gezond te blijven en er kans is dat dat ontbreekt. Ook een mogelijk misdrijf is een reden om de vermissing als urgent te bestempelen.

Voor vrienden en familie zijn de overwegingen van de politie om al dan niet actief op zoek te gaan naar een vermiste vaak minder belangrijk. Zij willen hun vriend of geliefde zo snel mogelijk vinden. Dat gold ook voor de vrienden en familie van Sam: "We hopen zijn fiets te vinden, maar dan heb je alleen zijn fiets. We willen hem terug."

Als een vermissing als urgent wordt bestempeld, zoals bij Sam het geval was, kan de politie op allerlei manieren zoeken naar tekenen van leven: "Telefooncontact met anderen, bankafschriften van pinautomaten of simpelweg mensen die de persoon hebben gezien", somt Van der Kemp de mogelijkheden op.

In het wilde weg zoeken

"Dat gebeurt allemaal pas wanneer iemands hele sociale netwerk vastgesteld is", zegt Van der Kemp. "Waar kan de vermiste persoon hebben overnacht? Heeft hij of zij vrienden waar diegene kan zijn?" Wie zijn dat, waar wonen ze en wat zijn hun telefoonnummers? Dat zijn de eerste vragen die moeten worden gesteld. Dat alles gebeurt voordat de vermissing als 'urgent' wordt geclassificeerd.

"In het wilde weg zoeken heeft geen zin, dat duurt veel te lang en zonder doel kan de politie niet zoeken", gaat de criminoloog verder. "Iemands telefoon leeghalen of camerabeelden terugkijken lijkt makkelijker dan het is. Er is onder andere al mankracht voor nodig." De telefoon moet worden getraceerd, en dan nog is het de vraag of dat een plek kan zijn waar de persoon zelf ook echt is.

Ook is het vaak nog de vraag wat de politie allemaal mág doorzoeken. De politiedeskundige die we spreken denkt dat mensen door televisieseries als CSI soms een verkeerd beeld kunnen krijgen van wat de politie in werkelijkheid kan doen: "De achterblijvers", zoals de deskundige naasten noemt, "weten onvoldoende welke middelen ingezet kunnen worden en op welke juridische titel. Men gaat ervan uit dat de politie alles in kan zetten."