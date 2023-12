'Doelman Rulli wil na een jaar alweer vertrekken bij Ajax'

Volgens het voetbalblad wil Ajax bij een juist bod meewerken aan de transfer. Rulli is niet langer zeker van een basisplaats en zou daarom graag willen vertrekken uit Amsterdam.

De 31-jarige Argentijn werd begin dit jaar voor ongeveer 8 miljoen euro overgenomen van het Spaanse Villareal. Hij kwam toen net terug van het WK in Qatar, waar hij als reservekeeper zag hoe Argentinië wereldkampioen werd.

Blessure

2023 was voor Rulli een stuk minder spannend. In de tweede helft van vorig seizoen speelde Rulli nog 25 wedstrijden voor Ajax, maar dit seizoen raakte hij al in de eerste wedstrijd geblesseerd. Omdat zijn vervanger Diant Ramaj indruk maakt onder de lat van Ajax, lijkt een kans op speelminuten na de winterstop klein.