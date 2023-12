Bewoners Havenstraat blijven zich verzetten tegen ontruiming: "Doe het netjes, doe het eerlijk"

Op 6 maart wil de gemeente een hek om het terrein gaan zetten om te beginnen met de sanering van de grond. Waar nu nog oude loodsen staan, moeten straks 500 huizen verrijzen. Voor de sanering is maar liefst twee jaar uitgetrokken, maar er is nog steeds geen overeenkomst met een projectontwikkelaar. En dat voedt de vrees bij de huurders op het terrein dat de gemeente haar belofte, "geen ontruiming voor leegstand", geen gestand doet. "Twintig jaar anderhalve meter brandnetel en alleen maar madeliefjes", voorziet Arthur van Oest, die in 2024 vijftig jaar op de Havenstraat zit, de nabije toekomst van het terrein.

In 'De Strijd om de Havenstraat' zei stadsdeelvoorzitter Bart Vink verder dat "zolang de aanbesteding niet rond is, er hier niks gebeurd". Die overeenkomst met een investeerder kan zomaar nog een halfjaar op zich laten wachten.

De druiven zijn helemaal zuur voor bewoner Remy Reyers die na de verwikkelingen in AT5's docuserie 'De Strijd om de Havenstraat' nog één keer op het stadsdeelkantoor werd ontboden waar hij opnieuw te horen kreeg dat hij niet nog even kan blijven zitten. Ook al zijn er dan geen woningen gepland op het perceel van zijn loods, er moet wel gewerkt gaan worden aan kabels onder de grond.

"Als alle contracten er liggen, dan krijgen jullie nog drie maanden om te vertrekken", zegt voorzitter van de belangenvereniging Jos Rees over de belofte die volgens hem de bewoners altijd is voorgehouden.



Maar de gemeente zegt nu toch al te gaan ontruimen vanwege de sanering en omdat de woningbouwvereniging dan alvast kan beginnen met de bouw van de geplande sociale huurwoningen op het terrein.



Rees gelooft daar niet zoveel van en heeft namens de belangenclub maar weer eens een advocaat in de arm genomen: "Je moet het wel zo doen zoals het is beloofd en is afgesproken. Waarom zou je daar plotseling mee breken als het nu al jaren en jaren duurt. Dan moet je niet zeggen: nou moet het gebeuren! Nee dan moet je zeggen: we gaan het netjes afronden met z'n allen."