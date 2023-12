"We gaan weer vlees eten en jazz luisteren", de trends van 2023 en het komende jaar

Van natuurwijn tot gevulde croissants met pistache of pudding. Het afgelopen jaar kende heel veel nieuwe etenstrends. Samen met Jonas Kooyman, beheerder van het platform Havermelkelite, blikken we terug op hoe de jonge Amsterdammer zich in 2023 presenteerde en hoe dat komend jaar gaat zijn: "We bewegen net als de politiek: er komt een nieuwe wind."

"In 2023 waren we fan van open relaties en paddodruppels", vertelt Jonas Kooyman. Met zo'n 160 duizend volgers op Instagram en een betaalde nieuwsbrief voorziet hij menigeen van informatie rondom trends en hypes in de (rand)stad.

"De poverty play-trend kan wat mij betreft in 2023 achterblijven", zegt Kooyman stellig. De trend zag je onder hippe jonge Amsterdammers dit jaar: mensen met veel geld dragen kleding die geïnspireerd is op armoede en de arbeidsklasse. "Het verheerlijkt armoede, terwijl veel mensen daar echt in leven. Dat vind ik problematisch."

Vesten zoals in een bejaardentehuis

En wat er daarvoor komend jaar in de plaats komt? "We gaan ons kleden zoals opa's: loafers van leer, oude dure horloges en van die vesten zoals in een bejaardentehuis." En naast bejaardenkleding, gaat men aan de Ethiopische Jazzmuziek: "Waar je dit jaar natuurwijn dronk om te laten zien dat je erbij hoorde, hoef je komend jaar alleen maar te zeggen dat je Ethiopische jazz luistert. Het is echt heel chill!"