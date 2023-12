Eurostar-treinen rijden weer volgens normale dienstregeling na ondergelopen tunnelbuis

Door de overstroming van een tunnel op de hogesnelheidslijn bij Londen heeft Eurostar vandaag alle 41 treinen van en naar Londen geschrapt. Om die reden zijn er nu zo'n 30.000 reizigers een dag voor de jaarwisseling gestrand, verspreid over stations in London, Amsterdam en Parijs. De dienstregeling is intussen hervat.

Wanneer de treinen weer gaan rijden is nog niet bekend. De brandweer probeert het water weg te pompen. Volgens de BBC is de tunnel in de buurt van het Ebbsfleet International station onder water gelopen door het noodweer in het Verenigd Koninkrijk. Op videobeelden is te zien dat de sporen volledig onder water staan. Het Verenigd Koninkrijk heeft al een halve week last van noodweer vanwege storm Gerrit.

Op de website van Eurostar valt te lezen dat gedupeerde reizigers kosteloos hun ticket kunnen omboeken of een vergoeding kunnen krijgen.

UPDATE 31 december: De treinen rijden inmiddels weer volgens de normale dienstregeling. In totaal werden 41 ritten geannuleerd.