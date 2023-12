Mogelijk hagel en onweer tijdens jaarwisseling, vuurwerkshows lijken door te gaan

Het belooft een regenachtige en winderige oudejaarsavond te worden. In Amsterdam krijgen we waarschijnlijk te maken met windkracht 5. Ook is er kans op hagel en onweer. Koud wordt het in ieder geval niet: de temperatuur zakt naar verwachting niet onder de 10 graden.

Volgens Weeronline worden er vanavond meerdere buien verwacht in het westen van het land, waarbij er ook kans is op onweer en hagel.

Vannacht staat er een stevige wind. Naar verwachting hebben we in Amsterdam te maken met windkracht 5. Dat zou betekenen dat de wind minder hard is dan een jaar geleden, toen windkracht 6 werd gemeten.

Floravuur

Dat betekent dat het Floravuur, dat toen door de harde wind verboden werd door de burgemeester, dit jaar in afgeslankte vorm wél mag doorgaan. Tussen de organisatie uit Floradorp en de driehoek is onder meer afgesproken dat de stapel die in de fik wordt gestoken niet hoger mag zijn dan vijf meter.

De vuurwerkshows in de stad gaan vooralsnog ook door. Projectleider Sandra Kommer laat weten dat de situatie voorlopig nauwlettend in de gaten wordt gehouden. "So far so good, al is het weer nu nog beetje onprettig."

Het voordeel van de wind is dat er vannacht waarschijnlijk geen sprake is van vuurwerkmist, want daarvoor moet het bijna windstil zijn.

Zacht

Met 10,1 graden blijft het vannacht warm voor de tijd van het jaar. Niet zo warm als vorig jaar trouwens, toen was het in Amsterdam rond middernacht zo'n 14,5 graden. In De Bilt werd het zelfs nog een graadje warmer, wat de nacht van 31 december op 1 januari de warmste jaarwisseling ooit maakte.