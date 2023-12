Liveblog oud en nieuw: wel vuurwerk ondanks verbod, binnenstad steeds drukker

Naar verwachting zullen hulpverleners het vanavond en vannacht erg druk hebben. De politie en brandweer vragen daarom alleen bij noodgevallen 112 te bellen, het gaat dan om brand of (levens)gevaar. Overlast van illegaal vuurwerk moet via 0900-8844 gemeld worden, een kleine brand in een vrije omgeving aan de brandweer via 0900-0904. Schade in de openbare ruimte is een zaak voor de gemeente en wiens woning beschadigd raakt door vuurwerk, moet dat 'zelf regelen'.