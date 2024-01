Als we Amsterdammers (en hier en daar een toerist) vragen wat ze nou echt belangrijk vinden voor het nieuwe jaar, krijgen we natuurlijk de goede voornemens, de vredeswensen en de vraag om wat meer begrip en acceptatie. Maar hier en daar wat geklaag over nieuwe verkeersregels hoort er natuurlijk ook bij. Net als verlanglijstjes: "Ik wil gitaar leren spelen, maar dan moet ik er eerst een hebben."