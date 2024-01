Vanavond code geel wegens zware windstoten, vanaf het weekend droger en kouder

Het nieuwe jaar is niet alleen erg nat begonnen, vanavond komen daar ook nog stevige wind bij. Het KNMI heeft voor vanavond en komende nacht code geel afgegeven vanwege zware windstoten. Vanaf het weekend wordt het droger en kouder.

De weerswaarschuwing is vanavond vanaf 20.00 uur van kracht. Vooral komende nacht is er kans op zware tot zeer zware windstoten van 75 tot 115 kilometer per uur, meldt Weeronline. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting en worden veroorzaakt door storm 'Henk', die van Engeland naar Denemarken trekt.

De komende dagen blijft het bewolkt en regenachtig. Aan het einde van de week krijgen we te maken met een matige noordoostenwind die koudere lucht aanvoert. De middagtemperatuur daalt dan naar een graad of 5. Met het koudere weer neemt ook de kans op neerslag af en wordt het een groot deel van de tijd droog. Wel blijft het bewolkt.