Mensen in woningnood krijgen tijdelijk thuis in voormalige Alkmaarse nachtopvang

Toch geen sloopkogel voor de voormalige daklozenopvang aan de Jan de Heemstraat in Alkmaar: in plaats daarvan komen er 30 spoedzoekers zonder urgentieverklaring te wonen. Woonwaard laat Het Heem aankomend voorjaar verbouwen.

Het Heem werd eerder gebruikt voor de opvang van daklozen. Eigenlijk zou het gebouw worden gesloopt, maar vanwege de woningnood is besloten het te renoveren.

De nieuwe woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar woonruimte, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Met zo'n verklaring krijg je voorrang op een sociale huurwoning, maar de regels daarvoor verschillen per gemeente.

Twee jaar

De toekomstige bewoners kunnen er in principe maximaal twee jaar blijven en ontvangen begeleiding op maat via dnoDoen, bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening of bij zelfstandig wonen. Bij uitzondering kan de woonperiode worden verlengd, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

De verbouwing start waarschijnlijk rond april. Daarna bestaat het pand uit studio's en kleine appartementen.