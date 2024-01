Terugblik op feestelijke Amsterdamse decembermaand: "Het is een beetje als een sprookje"

In december vonden diverse evenementen plaats in de stad. Nadat de Sint Amsterdam verliet transformeerde het Museumplein in een levendige kerstmarkt en op het Rembrandtplein kon er geschaatst worden. De stad glinsterde in een zee van kerstlichtjes, zowel in de straten als langs de grachten dankzij het Light Festival. Om gezamenlijk het jaar af te sluiten vierden Amsterdammers oud en nieuw op het Museumplein. In deze video een terugblik op de feestelijkheden.