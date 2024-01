Storm Henk laat relatief klein spoor van vernieling achter, maar schade is er wel

De storm die dinsdagavond en -nacht over de stad raasde heeft niet meer schade dan een gebruikelijke storm achtergelaten, dat zegt de brandweer. Ondanks dat de schade meeviel, waaide er in Nieuw-West onder andere een dak van een schuur en lieten op meerdere plekken in de stad dakpannen, zonnepanelen en gevelplaten los. Zo ook op Koningsplein. "Je zal er maar één op je hoofd krijgen."

"Dat was wel even schrikken hoor", vertelt Willem. Hij woont op een woonboot aan de P. Hans Frankfurthersingel en zat met zijn vrouw op de bank, toen zij opmerkte dat er een enorme 'plaat' tegen de boom in de tuin aan lag. Het blijkt het hele dak te zijn van de buurman, maar hoewel er gisteren werd bericht over het dak van een woonboot, blijkt het 'gelukkig' te gaan over het dak van de schuur.

Bewust van gevaar

Gisteren waarschuwde de brandweer voor vallende objecten nadat er op twee plekken in de stad een scooterrijder tegen een omgevallen boom was gereden. De scooterrijders bleven beiden ongedeerd. De brandweer meldt daarnaast dat er in Amsterdam geen geworden zijn gevallen.

Het gevaar was ook op Koningsplein even te voelen. Daar viel een deel van de gevel van een winkel naar beneden. "Je zal het maar op je hoofd krijgen", zegt een voorbijganger. Een medewerker van de winkel zegt dat ze in de nacht een melding kreeg van het alarmsysteem en dacht dat er werd ingebroken. "Toen bleken het de gevel te zijn. Gevaarlijk, ja. We gaan de rest van het gebouw checken om te kijken of het veilig is." Tot die tijd is er een politielint gespannen om de gevarenzone heen.