Artur deed een succesvol aanzoek in de moshpit bij The Opposites: "Vergat haar te kussen"

Met oud en nieuw knallend het jaar uit: de één doet dat met oliebollen en champagne, de ander gaat naar een feest. Artur uit West deed er deze oudejaarsavond nog een schepje bovenop. Hij nam zijn vriendin mee naar een concert van The Opposites in Paradiso, met een trouwring in zijn achterzak.

AT5

Het is de tweede moshpit van de avond, dan weet Artur dat het zíjn moment is. Een grote cirkel wordt gevormd, waar een deel van het publiek zo meteen al hossend tegen elkaar aan zal springen. Maar dan blijft het springen even uit en krijgt Artur een microfoon in zijn handen geduwd. Zijn plan loopt op rolletjes. The Opposites spelen de act mee en manen de zaal tot stilte. De 34-jarige Artur krijgt de kans om zijn eveneens 34-jarige vriendin Florentine, ten overstaande van een uitverkocht Paradiso, ten huwelijk te vragen bij het concert van hun favoriete artiesten. Op een roze wolk keren Artur en Florentine drie dagen later terug in de poptempel. Ze herbeleven de avond nog één keer, samen met AT5. "Ja, toch best wel onwerkelijk", vertelt Florentine terwijl ze in de rondte kijkt. "Je weet dat je hier laatst nog bent geweest en hij een aanzoek heeft gedaan, maar om hier weer terug te zijn dan denk je: wij waren het echt." Verloren in de moshpit Het plan van Artur ontstaat bij een vorig concert van The Opposites. In 2022 waren Florentine en hij erbij toen ze optraden in de Westergasfabriek. "Toen ben ik haar namelijk verloren in de moshpit", lacht hij. "Vandaar dat ik een video ervan naar The Opposites heb gestuurd, waarbij ik schreef dat ik de vorige keer bijna mijn vriendinnetje kwijtraakte. En dat ik me toen realiseerde dat ik haar nooit meer mag laten gaan."

AT5/Jimmy Miltenburg

Hij krijgt een reactie op zijn bericht en niet veel later smeedt hij met de manager van The Opposites een plan. Ze spreken af dat hij bij de tweede moshpit zijn aanzoek mag doen. Als dat moment dan ook echt is aangebroken, gieren de zenuwen door zijn lijf. Artur heeft kort van tevoren nog even opgezocht op welke knie je eigenlijk moet zitten voor een aanzoek. Hij knielt eerst op rechts, maar schakelt snel naar zijn linker, zoals het hoort. Kus Het ja-woord klinkt en de zaal wordt gek. Net als Artur, die in zijn enthousiasme nog iets belangrijks over het hoofd ziet. "Ik vergeet haar helemaal een kus te geven", blikt hij drie dagen later terug. "Dus je ziet Flo nog naar mij uitreiken van 'kom hier'. Ondertussen ben ik al weg en komt iedereen. Dat vergeet je in alle spanning natuurlijk. Maar dat moet dan zo zijn." Uitnodiging Het gelukkige stel zal nooit meer hetzelfde een concert beleven in de zaal en ook The Opposites zijn voor altijd verbonden aan hun samenzijn. En dus rijst de vraag: komen ze naar de bruiloft? "Het lijntje is er natuurlijk, dus je weet het niet. We gaan ons best doen. Ze zijn van harte uitgenodigd in elk geval."