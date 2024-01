Noord nl Tuinen in Noord blank na regen: "Wateroverlast nadat gemeente straten heeft opgehoogd"

Als het aan de Meteorenweg in Noord even flink heeft geregend, staan de tuinen in de straat blank. Het probleem speelt al langer, maar na werkzaamheden door de gemeente is het een stuk erger geworden, zeggen de bewoners: "We lopen helemaal onder. Tot aan de deur en naar binnen."

Aan het adres van Rachel draait de dompelpomp overuren. Het water wordt vanuit haar tuin via een lange slang afgevoerd naar straat. "De gemeente heeft hier de straat opgehoogd. En nu hebben we in onze tuinen enorme wateroverlast." "Het water kan nergens anders heen," zegt buurman Willem. "Er is geen afwatering, er is helemaal niets. Dus je hebt eigenlijk een vijver hier voor de deur. Je krijgt het water niet weg. Want het loopt schuin naar beneden. Nu is het hier wadlopen."

Volgens Willem - die al 23 jaar met zijn vrouw Tini aan de Meteorenweg woont - is de afwatering in zijn straat nooit heel best geweest. Maar zo erg als afgelopen jaar heeft hij het nog nooit gezien. Het achterpad langs de tuinen is door Ymere opgehoogd en loopt schuin af. Aan de ene kant van het pad ligt een met heggen afgeschermd plantsoen, aan de andere kant staan woningen. Al het regenwater dat naar beneden komt, loopt direct de tuinen in. "We lopen helemaal onder," zegt Tini. "Tot aan de deur en naar binnen." Binnen bij de achterdeur liggen doeken op de grond om het water buiten te houden.

Willem en Tini huren van woningcorporatie Ymere. Rachel en haar gezin hebben het huis gekocht, maar de Vereniging van Eigenaren (VvE) wordt beheerd door Ymere. Rachel zegt dat ze al een jaar bij zowel de gemeente als Ymere aan de bel trekt. "De enige oplossing die Ymere en de gemeente voorstellen is dat iedereen thuis moet blijven om het water zelf weg te pompen. Dus de verantwoordelijkheid wordt op ons afgeschoven." Rachel heeft vorig jaar zelf maar een pomp gekocht, Willem en Tini hebben er vorige week eentje in bruikleen gehad van Ymere. Maar die was na vier uur pompen al stuk. Vandaag komen twee mannen van de spoeddienst een nieuwe brengen. Tegelijkertijd wordt Rachel gebeld door iemand van stadsdeel Noord. Haar geduld is duidelijk op. "U creëert een probleem voor ons en verwacht dat we het zelf oplossen. Dat is belachelijk," zegt ze aan de telefoon tegen de medewerker van het stadsdeel. Ook wij vroegen de gemeente om een reactie:

Reactie stadsdeel Noord: 'De gemeente is al twee jaar bezig met onderhoud aan de elektriciteitskabels en water- en rioolleidingen, om deze bestendiger te maken voor veranderende weersomstandigheden. Ook wordt er een drainagesysteem aangelegd en worden straten 5 tot 10 centimeter opgehoogd. Dat houdt in dat de stoepen en straten hoger dan de tuinen komen te liggen. Ook het verharde achterpad achter de woningen (eigendom van Ymere) ligt hoger dan de tuinen. Daardoor kan regenwater niet meer richting de openbare weg stromen en blijft het staan in de tuinen' 'In principe geldt dat eigenaars verantwoordelijk zijn voor de afwatering op hun eigen terrein. In dit geval gaat dat dus over Ymere en privéeigenaars. Bewoners kunnen ook zelf bijdragen door het regenwater langer te vertragen voor het wegstroomt in het riool'

Voorlopig is het voor de bewoners pompen, pompen en nog eens pompen. Sommigen hebben eerder al met eigen geld hun tuin opgehoogd. Maar niets houdt het water tegen.

In de buurt wordt nog steeds aan de weg gewerkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, zal Ymere samen met de VvE’s de afwatering op het terrein gaan verbeteren, zo staat in een brief aan de bewoners. Maar dat gebeurt op zijn vroegst pas ergens in het voorjaar. "Dat duurt nog lang", verzucht Tini. "Het gaat om het nu. Je moet bijna een zwemvest aan." We hebben ook Ymere om een reactie gevraagd, maar vooralsnog geen antwoord gekregen.