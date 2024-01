Misdaad nl OM: wonder dat er naast Jimmy Schepers geen dodelijke slachtoffers waren op Solid Grooves

Volgens het Openbaar Ministerie is het een wonder dat er, naast Jimmy Schepers, geen andere dodelijke slachtoffers waren op Solid Grooves. Dat zei de officier van justitie vandaag tijdens de derde pro forma zitting. Tijdens de zitting besloot de rechtbank onder andere dat Arginio E. zijn proces in vrijheid af mag wachten. Daarmee zit alleen nog Derzik H., de hoofdverdachte van de moord op Jimmy Schepers nog vast.

"Je ziet op die camerabeelden dat dat mes een aantal mensen op een haartje na mist. Langs het gezicht, langs de hals. Er hadden hier vandaag drie families kunnen zitten waarbij hun zoon niet meer in leven was", aldus de officier van justitie Mara van den Berg. Verdachte op vrije voeten Op de derde zitting in de zaak rond de dood van Jimmy Schepers werd onder meer besloten dat Arginio E. een van de verdachten voorlopig vrij komt. "U heeft geen documentatie, u bent een verdachte van 20 jaar oud en er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling op korte termijn", aldus de rechtbank vandaag. Tijdens de zitting nam de 20-jarige E. het woord en bepleitte zijn onschuld: "Ik ging naar het festival om een gezellige dag te hebben, als ik had geweten dat het zo zou eindigen dan zou ik daar niet aanwezig zijn. Ik heb spijt dat ik die dag daar aanwezig was." Medeverdachte Guillermo G. werd eerder al vrijgelaten. Alleen Derzik H., in de ogen van het Openbaar Ministerie de hoofdverdachte, zit nog wel vast. Dood Jimmy Schepers Jimmy Schepers was eind mei met zijn vriendengroep op festival Solid Grooves toen rond 21.00 uur een grote vechtpartij uitbrak. De vriendengroep van Schepers werd aangevallen door een andere groep jonge mannen, waar eerder ook al een confrontatie mee was. Toen Jimmy Schepers de ruzie probeerde te sussen, werd hij geschopt, geslagen en meerdere keren gestoken met een mes. Hij probeerde te ontkomen aan het geweld, maar het was al te laat. Jimmy overleed aan zijn verwondingen in het AMC.

"Ik ga hem nooit meer zien. Ik ga hem nooit meer meemaken en ik ga nooit meer zijn stem horen" Jan Schepers, vader

Vandaag was er een derde pro-formazitting in de zaak. AT5 sprak eerder met de ouders, zussen en broer van Jimmy over het verlies. "Nu komt het echt binnen, ik ga hem nooit meer zien. Ik ga hem nooit meer meemaken en ik ga nooit meer zijn stem horen. En dat is niet te doen, dat is echt niet te doen", vertelt vader Jan Schepers.

