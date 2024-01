Temperaturen onder vriespunt: dak- en thuislozen kunnen terecht in winterkoudeopvang

Vanaf vrijdag kunnen dak- en thuislozen een paar nachten in de winterkoudeopvang overnachten. Op verschillende locaties in de stad kan de groep worden opgevangen omdat de temperaturen vanaf het weekend rond, of zelfs onder, het vriespunt komen.

Tijdens de reguliere winteropvang biedt Amsterdam, ongeacht de temperatuur, vier maanden lang 250 opvangplekken aan die bedoeld zijn voor kwetsbare mensen die al langere tijd in de regio Amsterdam verblijven. Maar als de temperatuur rond het vriespunt komt dan wordt het aantal opvangplekken verruimd naar ruim vierhonderd, de zogenoemde winterkouderegeling.

Begin december konden Amsterdamse dak- en thuislozen ook terecht bij de winterkoudeopvang. Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) liet later in een brief aan de gemeenteraad weten dat dagelijks tweehonderd tot vierhonderd mensen op verschillende locaties in de stad werden opgevangen.