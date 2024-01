Ajax verhuurt Mikautadze na halfjaar aan vorige club

Ajax betaalde een half jaar geleden nog 16 miljoen euro om de 23-jarige spits van Metz over te nemen. Bij die club werd hij vorig seizoen met 23 doelpunten topscorer in Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk. In Amsterdam kon de Georgiër, net als veel andere nieuwelingen in het team, niet zijn draai vinden.

In de negen wedstrijden die Mikautadze voor Ajax speelde scoorde hij niet één keer. Daar moet bij vermeld worden dat hij maar één wedstrijd (tegen Vitesse) in de punt van de aanval stond. Omdat Mikautadze in de spits moest concurreren met Brian Brobbey en Chuba Akpom, werd hij het grootste deel van die wedstrijden als middenvelder opgesteld.

Voor Metz, waar Mikautadze vlak voor zijn transfer nog drie wedstrijden speelde, scoorde Mikautadze dit seizoen al twee keer. Omdat spelers volgens de UEFA-regels voor maximaal twee Europese clubs in één seizoen mogen spelen, werd Metz één van de weinige opties voor Mikautadze, die al langere tijd ontevreden zou zijn over zijn situatie bij Ajax.

Ajax meldt dat er in de deal een optie tot koop is opgenomen, dus het lijkt erop dat Mikautadze niet meer terugkeert bij de club. Hoeveel Metz bij een eventuele transfer moet betalen, is nog onduidelijk. Volgens De Telegraaf gaat het om ongeveer 15 miljoen euro.