Man die stiefdochter misbruikte opgepakt in Zuidoost nadat hij niet terugkeerde van verlof

Een 52-jarige man die in 2021 in hoger beroep werd veroordeeld voor het ernstig misbruiken van zijn minderjarige stiefdochter is door de politie aangehouden. Hij mocht op verlof, maar kwam niet terug. Woensdag werd hij gearresteerd toen hij een woning in Zuidoost, waar hij verbleef, verliet. Er stond nog een gevangenisstraf van ruim tweeënhalf jaar open.

De man werd in eind november 2021 door het gerechtshof veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden omdat hij het meisje van haar negende tot veertiende misbruikte. De straf die werd geëist was 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens het hof voldeed de eis echter niet aan de ernst van de zaak en was 40 maanden onvoorwaardelijk passender.

In 2010 kregen de moeder van het meisje en de man een relatie met elkaar en later gingen zij ook samenwonen in een huis in Oost. Het misbruik begon al voordat haar moeder en de man gingen samenwonen en duurde totdat de relatie uitging eind 2015. De rechter achtte bewezen dat hij haar op diverse manieren ernstig en veelvuldig seksueel heeft misbruikt in die periode.

Niet terug van verlof

De man mocht met verlof, maar hij kwam zich daarna niet meer melden. Het team FastNL, dat gespecialiseerd is in het opsporen van zogenoemde onttrekkers, kreeg de melding over de man op 27 december binnen. Een dag later startte de politie in Amsterdam ook het onderzoek. Hoelang het verlof van de man duurde is niet duidelijk.

Op het adres dat de man had opgegeven was hij niet meer aanwezig, waardoor zijn nieuwe verblijfplaats weer moest worden achterhaald. Na onderzoek kwam de politie achter het nieuwe adres waar de man verbleef. Toen hij afgelopen woensdagavond die betreffende woning verliet, werd hij aangehouden. Hij is vervolgens meegenomen om zijn resterende 988 dagen celstraf uit te zitten.