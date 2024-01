Ondanks zandzakken geen grote zorgen in Durgerdam: "Nog even volhouden"

"Voor sommige mensen zal het best spannend zijn, maar ik heb daar geen last van", zegt een bewoner. "Want ik woon bovenop de dijk en niet beneden de dijk."

Normaal is het gebied buiten de dijk een veenweidegebied, dat volgens een bewoner jaarlijks hoort te overstromen. Toch is het al heel lang geleden dat het water in de polder er zo hoog stond. Een 75-jarige bewoner denkt dat het een jaar of 50 geleden voor het laatst gebeurde.

"Het is nog even volhouden", vindt hij. "De wind kan naar het noordoosten draaien. Dan perst het water wat meer hierheen. Maar we hebben nog wel enige ruimte dat het water hoger kan."

Vuurtoreneiland

Een ander, die met de boot naar het Vuurtoreneiland gaat, vindt het wel heftig, maar vooral vanwege de situatie daar. "Het water staat daar ook hoog. De stroom is uitgevallen. In de polder is het meterhuisje onder water gelopen. Ik weet niet wat ik aantref, maar we hebben van alles meegenomen. Zandzakken, gereedschap, een aggregaat komt er zo naartoe. En dan gaan we in ieder geval er voor zorgen dat er weer stroom komt."

Het Hoogheemraadschap, dat de zandzakken liet plaatsen, liet gisteren ook weten niet te verwachten dat de huizen zullen vollopen. Wel zal het waterpeil de komende dagen waarschijnlijk verder stijgen.