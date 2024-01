Laatste autoloze zondag 50 jaar geleden: fietsen op de snelweg en te paard naar de kroeg

Het besluit van het kabinet-Den Uyl om over te gaan op verregaande energiebesparende maatregelen had geen vrolijke aanleiding. De Arabische olieboycot was een represaille voor de Nederlandse steun aan Israël bij de Jom Kipoer-oorlog. De autoloze zondagen vormden één van de manieren waarop de regering hoopte op energie te besparen.

In open koets door de stad

Maar wat vooral opvalt als je de foto's van toen bekijkt - naast ogenschijnlijk post-apocalyptisch doodse wegen - is de enorme hoeveelheid vrolijkheid in de straten van Amsterdam. Kinderen en volwassenen begeven zich op de snelweg om te fietsen en te rolschaatsen, en in de Jordaan trekken vier man te paard naar een kroeg in de Willemsstraat.