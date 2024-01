Oud-politiecommissaris en Sinterklaasacteur Dries Zee overleden

Dries Zee, onder andere bekend van het spelen van Sinterklaas, is op 84-jarige leeftijd overleden. Naast de rol van goedheiligman was Zee ook jarenlang actief bij de Amsterdamse politie. Eerst als chef van de bereden politie, daarna als commissaris van bureau Warmoesstraat.

Zee nam na de intocht van 1998 het stokje van Sinterklaas over van Dick Ernst Claassen. Tien jaar lang kwam hij met de stoomboot aan over de Amstel en nam hij de rol van de kindervriend in die periode tot zich. Na zijn tiende intocht, in 2008, vond de toen bijna 70-jarige Zee het mooi geweest. Tijdens zijn tijd als de Sint bekleedde hij ook de rol van voorzitter van Stichting Sail Amsterdam.

"Dries was een uitstekende Sinterklaas (en ruiter!) en hij heeft in die hoedanigheid honderdduizenden Amsterdamse kinderen en veel vrijwilligers blij gemaakt", laat Edgar Peer, voorzitter van de stichting Sint in Amsterdam, weten. "Daarnaast heb ik als voorzitter van Sail Amsterdam ook prettig met hem mogen samenwerken als betrokken bestuurslid. Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte."

Ook was Zee daarvoor geen onbekende naam in Amsterdam. In de jaren 80 werd hij de chef van de bereden politie, om later aan de slag te gaan als de commissaris van het destijds beruchte politiebureau Warmoesstraat. Toen hij stopte bij de politie bleef hij wel de stad in de gaten houden, als vrijwilliger bij de werkgroep Openbaar Binnenstads Belang. Waar hij mee dacht over de veiligheid in de binnenstad.

In 2008 kreeg hij van burgemeester Job Cohen de Frans Banninck Cocq Penning uitgereikt, vanwege zijn verdiensten voor Amsterdam.