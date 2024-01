Uitgaansplek De Nieuwe Anita annuleert optreden vanwege oude uitspraken van bandleden

De Nieuwe Anita heeft vrijdagmiddag een optreden van de band Dream Machine geannuleerd. De band zou vrijdagavond optreden in het culturele café aan de Frederik Hendrikstraat. Aanleiding zijn uitspraken van zeven jaar geleden van leden van de band over immigratie, vluchtelingen, seksueel misbruik en feminisme.

De uitspraken werden gedaan door Matthew Melton, de Amerikaanse zanger van de band, en zijn Bosnisch-Nederlandse vrouw Doris, ook lid van de band. De twee wonen al jaren in Amsterdam. Daarvoor woonden ze in Austin, in Amerika. In een interview uit 2017 met muziekwebsite Still in Rock vertellen ze over de redenen om naar Nederland te verhuizen.

"Ik ben blij dat ze in Amerika eindelijk zijn begonnen met het 'deporteren' van criminele illegalen", zegt Doris in dat interview. "Het duurde heel lang voordat ik mijn verblijfsvergunning in Amerika kreeg en omdat er zoveel illegalen het land binnenkomen, wordt het lastig voor mensen die op een goede manier deel willen nemen aan de Amerikaanse maatschappij."

'Saaie kwallen'

Matthew zegt in het interview van destijds dat hij enthousiast was toen hij naar Europa ging verhuizen, maar: "Ik blijf altijd een 'red-blooded American'. En net als de vluchtelingengolven die Europa inkomen, ga ik geen nieuwe talen leren en ga ik me cultureel gezien niet aanpassen."

Als Doris in het interview de vraag krijgt of er iets in de muziekwereld is waar ze boos van wordt, zegt ze: "Dat vrouwen vooral saaie kwallen zijn geworden die in die vreselijke feministische bands gaan spelen, alleen maar om aan mannen te laten zien wat ze in zich hebben. Ze weten niet eens hoe ze een instrument moeten bespelen. Ze maken liedjes waarin ze zeggen dat ze seksueel misbruikt zijn of ze zeggen hoe 'empowering' abortus is, of andere onzin en 'it's fucking retarded'."

Het platenlabel van de band nam na het interview al afscheid van de band, alle opbrengsten van de band doneerde het platenlabel toen aan een goed doel.