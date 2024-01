Oranjesluizen Amsterdam deels open om water Markermeer te lozen

De Oranjesluizen in Amsterdam werden donderdag gesloten vanwege het extreem hoge water in zowel het IJmeer als het Markermeer. Schepen kunnen daardoor tot nader order niet via de sluizen, die aan de oostkant van Amsterdam liggen, de stad in- of uitvaren.

Hoogwaterpiek

Het waterpeil bereikte vandaag op het Markermeer het hoogste niveau. Dat zorgt voor veel wateroverlast in alle dorpen en steden rond het Markermeer. Buitendijkse gebieden liepen onder water.

Doordat de spuisluis van de Oranjesluizen is geopend zakt het waterpeil iets in het Markermeer. Het water wordt nu door de sluizen via het Noordzeekanaal richting IJmuiden en daar in zee gespuid. Hoe lang de spuisluizen bij Amsterdam open kunnen blijven staan is onduidelijk. "Dat ligt aan het waterpeil van het Noordzeekanaal", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.