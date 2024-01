Stad nl Bewoners Van de Pollstraat klaar met troep op straat: "Staat al maanden een uitgebrande auto"

Op de parkeerplaats van de Burgemeester Van de Pollstraat in Nieuw-West staat het niet vol met auto's, maar wel met afval, een uitgebrande auto, aanhangers, kluizen en een kapotte scooter. Voor buurtbewoners is het genoeg geweest, nadat ze talloze keren de gemeente hierover hebben aangesproken, schakelen ze de stadszender maar in. "Het is gewoon geen gezicht."

Buurtbewoner Revan Jaro stuurde AT5 een bericht over overlast door de troep op de parkeerplaats. Zo ligt er al een jaar een afgedankte kapotte scooter, staat er al twee maanden een uitgebrande auto en wordt er regelmatig troep in het gras gedumpt. "Het stadsbeeld wordt er niet mooier op. Zonde, want de buurt is wel gezellig", vertelt Jaro. Een buurvrouw laat weten: "Mijn broer van 83 ruimt hier iedere dag op. Een paar uur later ligt het er weer. Je wordt er hopeloos van."

AT5

Mede door de troep op straat heerst er een gevoel van onveiligheid bij sommige buurtbewoners. Een mevrouw die we spreken durft in de avond niet meer buiten te lopen. "Ik voel me hier niet meer veilig en dat gevoel wordt steeds erger." Jaro vult haar aan: "Mijn vriendin durft ook niet meer naar buiten om de hond uit te laten in de avond." Volgens hen zijn er vaak hangjongeren, criminelen en drugsdealers.

AT5

Verschillende bezorgde buurtbewoners hebben diverse pogingen gedaan om de gemeente in te schakelen over de troep op straat en de andere overlast, maar er is weinig veranderd. "Er heeft een tijdje een auto gestaan, waar onkruid doorheen groeide. Die is na een half jaar zeuren weggehaald," aldus een mevrouw. Maar de andere troep is niet weggehaald. Stadsdeel West laat weten dat de voertuigen op straat zeker ook al enige maanden hun aandacht hebben. Er is met de eigenaren afgesproken dat beide voertuigen uiterlijk in december zouden worden verwijderd. Nu dat niet is gebeurd beraadt de gemeente zich over verdere stappen.