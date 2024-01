Oost nl Woonboten amper bereikbaar door water: "Gemeente weigert steiger te vervangen"

Een handjevol bewoners van de Zuider IJdijk in Oost kan hun woonboot alleen nog bereiken met lange regenlaarzen aan. De steiger, die eigendom van de gemeente is, staat namelijk een heel stuk onder water en zakt ook nog eens in.

De woonbootbewoners hebben goed contact met elkaar en doen daarom boodschappen voor een oudere bewoner die helemaal niet meer de boot uit kan. "We zorgen wel een beetje voor elkaar", vertelt bewoner Wieger Buurma, die zelf telkens zijn eigen hond van de dijk naar de woonboot moet tillen.

Het zicht vanuit een woonboot AT5

Zo moet een buurvrouw haar woonboot in AT5

Hieronder ligt de steiger AT5

De ondergelopen steiger AT5

De ondergelopen steiger AT5 Volgende

De bewoners hebben jaarlijks last van hoogwater. De steiger, die al afgekeurd is, komt iedere keer lager te liggen. "Het hoge water wordt ieder jaar erger. De gemeente weigert het gewoon aan te leggen. Nu is het even extreem", legt Buurma uit.

Rechter: steiger moet vervangen worden De bewoners, die een ligplaatsvergunning hebben en precariobelasting betalen, zijn al sinds 2018 in gesprek met de gemeente over de steiger. Ze willen dat de gemeente tegelijkertijd riolering aanlegt. In 2021 bleek uit een inspectie dat de steiger in slechte staat verkeert en zo spoedig mogelijk vervangen moet worden. Vorig jaar stapten de bewoners naar de rechter. De gemeente heeft toegezegd de steiger te vervangen en riolering te plaatsen, maar vond de termijn waarop de bewoners dat wilden 'niet realistisch'. Er zou eerst een definitief ontwerp moeten komen in samenspraak met de bewoners en daarna zou er pas een vergunning aangevraagd moeten worden. Ook zegt de gemeente afhankelijk te zijn van nutspartijen. De rechter schreef in het vonnis dat de besluitvorming bij de gemeente 'verre van voortvarend is verlopen'. Ook oordeelde de rechter dat gemeente binnen vier maanden nadat de vergunning voor de nieuwe steiger onherroepelijk is geworden een nieuwe steiger met hoofdriolering aangelegd moet hebben. Het probleem is alleen dat de vergunning er nog steeds niet is.

Naast het probleem met de bereikbaarheid, maken de bewoners zich ook zorgen over hun woonboten zelf. "In het algemeen vind ik het allemaal wel avontuurlijk en leuk", zegt bewoner Maxim van Rijs. "Maar deze keer gaat het me een klein beetje te ver. In de zin van dat als de woonboot wel los komt, er geen houden aan is. Die boot weegt 96 ton, die hou je niet tegen." Buurma: "Je woont op een woonboot. Dus je bent gewoon wat dichter bij de natuur. We vinden het allemaal niet erg. Maar het is zo jammer dat je weet dat het eraan komt en dat er niks aan gebeurt." Hij verwacht dat het nog wel drie of vier dagen zo blijft en hoopt niet dat het water de komende dagen al bevriest.